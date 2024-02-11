Синхронний початок: Костюк та Цуренко з перемог стартували на турнірі у Катарі

У катарській Досі розпочався турнір серії WTA 1000. Свої перші матчі на змаганнях провели українки Марта Костюк та Леся Цуренко.

Марта Костюк (Україна) – Керолайн Доулхайд (США) 6:3, 7:5

У першому раунді турніру WTA 1000 суперницею Марти Костюк була 43-тя ракетка США Керолайн Доулхайд. Це була перша зустріч суперниць, пише 24 Канал.

Читайте також Світоліна відновила тренування після травми спини на Australian Open-2024: потужне відео

У стартовому сеті Костюк взяла гору над американкою з рахунком 6:3. Друга партія теж розпочалася з перевагою українки: Марта вела 3:1, але Доулхайд зуміла відігратися. Вирішальним став 12-й гейм партії. Костюк реалізувала другий матчпойнт на подачі представниці США та завершила сет з рахунком 7:5. За підсумком двох партій Марта здобула перемогу та вийшла до наступного кола.

Для Костюк це восьма перемога у 11 матчах поточного сезону. В наступному колі киянка зіграє з переможницею матчу "нейтральних" тенісисток Анастасії Павлюченкової та Дар'ї Касаткіної.

Леся Цуренко (Україна) – Зейнеп Сонмез (Туреччина) 7:5, 6:3

Синронну перемогу з Костюк здобула і Леся Цуренко. Її суперницею була представниця Туреччини Зейнеп Сонмез, яка займає 184 місце у світовому рейтингу.

Цуренко у першому сеті обіграла суперницю з рахунком 7:5, зробивши чоти брейки. У наступній партії Леся зуміла відігратися після двох поспіль програних геймів – 6:3.

Зазначимо, що тенісистки вперше зустрілися на корті. У наступному колі Цуренко зустрінеться з шостою ракеткою світу Онс Жабер.

Чинною чемпіонкою катарського турніру є Іга Швьонтек. У першому колі польська тенісистка перемогла Джессіку Пегулу (6:3, 6:0).