"Працюю над цим уже дуже довгий час": Костюк розповіла, що допомогло їй "приносити плоди"

Українська тенісистка Марта Костюк розповіла про своє вдосконалення. Йдеться про розвиток у ментальному плані.

Костюк зазначила, що працює над своїм ментальним здоров'ям вже тривалий час. За її словами, це вже почало приносити "свої плоди".

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Костюк про ментальне здоров'я

Той, хто працював над своєю ментальною стороною особистості, як би це не звучало, і не має значення, професійний ви гравець чи звичайна людина, той знає, що результати приходять не одразу. І я працюю над цим уже дуже довгий час.

Зараз це зовсім інша справа, і ця робота почала приносити плоди. Минуло досить багато часу, я поступово вдосконалююся, і, так, я дуже рада, що результати з’явилися, тому що я була впевнена, що роблю все правильно. І тепер я можу це собі підтвердити», – сказала Костюк.

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