"Працюю над цим уже дуже довгий час": Костюк розповіла, що допомогло їй "приносити плоди"
Джерело:ВТУ
Українська тенісистка Марта Костюк розповіла про своє вдосконалення. Йдеться про розвиток у ментальному плані.
Костюк зазначила, що працює над своїм ментальним здоров'ям вже тривалий час. За її словами, це вже почало приносити "свої плоди".
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Костюк про ментальне здоров'я
Той, хто працював над своєю ментальною стороною особистості, як би це не звучало, і не має значення, професійний ви гравець чи звичайна людина, той знає, що результати приходять не одразу. І я працюю над цим уже дуже довгий час.
Зараз це зовсім інша справа, і ця робота почала приносити плоди. Минуло досить багато часу, я поступово вдосконалююся, і, так, я дуже рада, що результати з’явилися, тому що я була впевнена, що роблю все правильно. І тепер я можу це собі підтвердити», – сказала Костюк.
Як пройшов матч
- Костюк вперше вийшла у чвертьфінал змагань WTA 1000. В 1/8 фіналу американського Індіан-Веллса українка обіграла "нейтральну" атлетку з Росії Анастасію Павлюченкову.
- Суперниці розпочали матч з двома брейками, але протягом наступних шести геймів обидві гравчині чіплялися за свої подачі. Розкішний момент партії настало при рахунку 4:4, коли Костюк забезпечила собі третій брейкпойнт, а наступним геймом вона забрала сет після 47 хвилин гри.
- Номінальній фаворитці матчу, Павлюченковій довелося відігруватися на брейкпойнті вже на початку другого сету. Зрештою, Костюк вийшла вперед за подачі суперниці при рахунку 1:1.
- Костюк завершила матч, вигравши шість геймів поспіль. Свій перший матчбол українка використала після 79 хвилин гри.