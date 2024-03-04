Костюк поступилася британці Бултер у фіналі турніру WTA 500 у Сан-Дієго

Українська тенісистка Марта Костюк у фінальному матчі турніру WTA 500 поступилась британці Кеті Бултер у Сан-Дієго. Тенісистки вперше зустрілись у рамках основного туру.

У матчі перший сет був найтривалішим і тривав понад годину. Після пропущеного гейму на своїй подачі на початку матчу, Костюк здійснила зробила два брейки та подавала на партію, пише 24 Канал.

Дивіться також Костюк із суперкамбеком переграла п'яту ракетку світу та пробилася до фіналу турніру в Сан-Дієго

Марта Костюк – Кеті Бултер 1:2 (7:5, 2:6, 2:6)

Проте, Бултер зуміла вирівняти рахунок, відігравши п'ять сетпойнтів. При рахунку 6:5 на користь Костюк вона заробила ще три сетпойнти на подачі та використала один з них. У результаті, перша партія закінчилася з перемогою Марти – 7:5.

У другому сеті Бултер взяла ініціативу та зробила два брейки, що дало їй перевагу 4:1. Костюк змогла скоротити відставання до одного пропущеного гейму, але її суперниця знову взяла гру під свій контроль і виграла з рахунком 6:2, відновивши паритет за сетами.

Долю матчу вирішив третій сет. У цьому сеті Бултер забрала два гейми на подачі Костюк, тоді як українка не мала жодного шансу на переривання. Бултер реалізувала перший матчпойнт і виграла титул з рахунком 6:2.

У загальному, матч тривав 2 години та 14 хвилин. Костюк виконала один ейс, зробила вісім подвійних помилок і використала чотири з 11 можливих брейкпойнтів.

Скільки заробила Костюк за участь у турнірі