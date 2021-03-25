Костюк прикро поступилась у дебютному матчі у Маямі

Українська тенісистка Марта Костюк 24 березня стартувала на турнірі WTA 1000 у Маямі (США). Українка поступилась представниці Болгарії Цветані Піронковій.

Цей турнір став першим для 18-річної Марти Костюк після того, як дівчина захворіла на коронавірус. Талановита тенісистка змогла дати гідний бій суперниці, але ще досі ослаблений організм дав про себе знати.

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Цветана Піронкова (Болгарія) – Марта Костюк (Україна) 2:1 (7:6, 3:6, 6:3)

У першому сеті тенісистки віддали одна одній по три гейми на власних подачах та довели партію до тай-брейку, де сильнішою виявилась представниця Болгарії – 7:4.

Після першого сету Марта Костюк потрібна була допомога фізіотерапевта, яка допомогла їй зрівняти рахунок матчу вже у другій партії. Ключовим став п'ятий гейм, коли 18-річна тенісистка з України вийшла вперед у сеті – 2:3. Далі у грі Піронкової ніби щось зламалось, вона тричі поспіль віддавала гейми на своїй подачі, а українка зробила таку помилку лише одного разу. У підсумку – 3:6 перемога українки.

Виліт у дебюті змагань

Доля виходу у наступне коло змагань вирішувалась у третьому сеті. Де для Марти все перевернулось з ніг на голову. Тенісистка з Болгарії впевнено повела у рахунку 4:1. Далі Костюк вдалось на деякий час повернутись у гру та показати все на що здатна, але цього було замало – 6:3 сет за Піронковою.

Цветана вибила Марту вже у дебютному матчі у Маямі. Здається, коронавірус сильно вплинув на фізичну форму української тенісистки. Це підтверджує і статистика матчу – 7 подвійних помилок проти жодної у суперниці. Однак є і позитивні моменти. Марта змогла виконати 5 ейсів. Натомість Піронкова зробила подачу на виліт лише одного разу.