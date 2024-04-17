Подруга України: Костюк провела тренування із першою ракеткою світу – ефектне відео

Українська тенісистка Марта Костюк потужно підготувалась до свого старту на турнірі WTA 500, який відбувається у німецькому Штутгарті. Українка провела тренування із першою ракеткою світу із Польщі Ігою Швьонтек.

1,5-годинний спаринг між українкою та полькою відбувся 16 квітня. Далеко не щодня випадає можливість поспарингувати із найкращою тенісисткою планети на цей час. Вже наступного дня після тренування із першою ракеткою світу Марта Костюк стартує на німецькому корті.

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Спаринг українки із Ігою Швьонтек

Українська тенісистка розпочинає боротьбу із 1/16 фіналу змагань. Її першою суперницею у Штутгарті буде німкеня Лаура Зігемунд. Орієнтовний початок зустрічі 17 квітня о 15:00 (за Києвом).

Лаура Зігемунд добре знає, як тріумфувати на цьому турнірі. У 2017-му році саме суперниця Костюк здобула перемогу у фіналі WTA 500 у Штутгарті.

Натомість Іга Швьонтек пропускає раунд 1/16 фіналу, а увійде у боротьбу вже із 1/8 фіналу WTA 500, де буде захищати свій титул дворазової чемпіонки турніру у Штутгарті (2022 та 2023). Опоненткою польки буде бельгійка Елізе Мертенс (18 квітня, орієнтовно об 11:00).

Відео тренувального спарингу між Костюк та Швьонтек

Відзначимо, що Костюк – єдина українська представниця на цьому турнірі у Штутгарті.