Костюк після перемоги у чвертьфіналі змагань WTA 1000 пішла тренуватися: відео

Українська тенісистка Марта Костюк вийшла до 1/4 фіналу на турнірі WTA 1000 в Індіан-Веллсі. В 1/8 фіналу вона обіграла "нейтральну" спортсменку Анастасію Павлюченкову.

Українка у двох сетах переграла "нейтральну" тенісистку Анастасію Павлюченкову – 6:4, 6:1. Згідно з інформацією від італійського журналіста Дієго Барбіані, після матчу Марта Костюк повернулася на корт для проведення наступного тренування. У мережі навіть звилося відео, пише 24 Канал.

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Що відомо про зустріч з росіянкою

Для Марти Костюк це на турнірах серії WTA 1000 – до цього часу на такому рівні вона ніколи не досягала третього кола. З початку змагань вона здолала японку Маю Хонтаму та зафіксувала перемогу над чемпіонкою Вімблдона Маркетою Вондроушовою через відмову суперниці.

З Павлюченковою Марта зіткнулася вже втретє цього року. У Досі українка була змушена знятися з матчу через проблеми зі здоров'ям, а в Сан-Дієго здобула перемогу в тривалому протистоянні, завершивши матч за рахунком 2:1 на свою користь.

Костюк пішла тренуватися відразу після переможного матчу: дивіться відео

Наступний матч українки