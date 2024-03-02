Костюк покарала росіянку Павлюченкову та пройшла до півфіналу турніру WTA 500 у Сан-Дієго
Сьогодні, 2 березня, українська тенісистка Марта Костюк зіграла у матчі 1/4 фіналу на турнірі WTA 500 у Сан-Дієго. Вона вийшла на корт проти росіянки Анастасії Павлюченкової.
Костюк розпочала свій виступ на турнірі з перемоги над американкою Енн Лі. В другому раунді вона здолала австралійку Тайлу Престон після двох сетів, пише 24 Канал.
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Анастасія Павлюченкова – Марта Костюк 6:3, 4:6, 3:6
Це була друга зустріч Костюк з Павлюченковою, яка мала четвертий номер посіву в Сан-Дієго. Попередній їхній поєдинок у лютому в Досі не завершився через травму українки, яка знялася протягом першого сету.
Павлюченкова виграла перший сет за 41 хвилину, здійснивши чотири брейки та перемігши шість геймів на подачі суперниці. У другому сеті Костюк зрівняла рахунок одним брейком при стані 1:1. Попри те, що вона не змогла використати чотири сетболи у десятому геймі, вона відновила паритет перед вирішальним розіграшем.
Після брейку за рахунку 2:2, Костюк вийшла вперше на чолі матчу. Забравши три з чотирьох заключних геймів, Марта здобула перемогу з матчболом на подачі суперниці з рахунком 6:3.
Наступний матч українки
- Марта зіграє у фіналі з першою сіяною господаркою турніру, Джессікою Пегулою, в ніч на неділю, 3 березня. Це буде спроба для Костюк здобути свою першу перемогу проти Пегули, яка двічі перемагала українку на хардових кортах у Цинциннаті (2022) та Мельбурні (2023).
- На рівні серії WTA 500 цей півфінал стане першим для Костюк за три роки, з моменту січня 2021-го, коли вона грала на цій стадії у Абу-Дабі.