Костюк перемогла Хібіно та вперше у кар'єрі вийшла в основну сітку турніру у Римі

Марта Костюк 9 травня зіграла у фіналі кваліфікації ґрунтового турніру у Римі (Італія). Українська тенісистка здобула другу поспіль перемогу та вийшла в основну сітку.

Нао Хібіно (Японія) – Марта Костюк (Україна) 0:2 (5:7, 3:6)

Тенісистки пробули на корті 1 годину 35 хвилин. Українка у двох сетах здобула впевнену перемогу над японкою. Хоча Нао Хібіно потріпала нерви Марти у першій партії.

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Ключовим у першому сеті став сьомий гейм, коли Костюк вийшла вперед у рахунку – 3:4. Однак програна подача тенісистки з України дала суперниці скоротити відставання до мінімуму – 5:6. 18-річна українка не розгубилась на корті та з двома брейками у запасі завершила першу партію на свою користь – 5:7.

У першій партії Костюк зробила 4 подвійні помилки проти 3-х у суперниці з Японії. Показник Марти на першій подачі склав 55%, а відіграних брейків 71% (5 із 7 можливих).

Впевнена перемога

Наступний сет друга ракетка України розпочала з двох виграних поспіль геймів. Але знову чогось у грі Марти не вистачало, щоб швидко завершити поєдинок на свою користь. Хібіно за сценарієм першого сету зробила рахунок 3:4 на користь нашої тенісистки.

Однак Марта вкотре проявила свій характер та у восьмому геймі відіграла брейк на подачі суперниці та залишила розіграш за собою. Костюк була в одному кроці від перемоги 3:5. У наступному геймі українка віддала перший м'яч на своїй подачі суперниці, але більше не помилялась. У підсумку – 3:6 перемога Костюк.

За матч Костюк зробила аж 7 подвійних помилок, що неприпустимо для українки. Марті лише одного разу вдалось подати на виліт. Показник української тенісистки у відіграних брейках склав 64%. Натомість 75% – використані брейки.

Костюк вийшла в основну сітку турніру у Римі. Марта вперше у кар'єрі зіграє в основній сітці турніру WTA 1000 у столиці Італії. Ім'я її суперниці стане відомо пізніше.