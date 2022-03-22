Елісон Ван Ейтванк – Марта Костюк 1:2 (6:4, 2:6, 1:6)

Майже дві години знадобилось Марті Костюк, щоб пробитись в 1/32 фіналу у Маямі. Українка змогла переграти бельгійку за підсумками трьох сетів, повідомляє 24 канал.

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Поєдинок розпочався чудово для української тенісистки з 0:3. Далі бельгійці вдалось не лише зробити камбек, а й вирвати уперед 5:3. Костюк змогла взяти один гейм, але наздогнати суперницю вже не вдалось – 6:4.

А ось у другій партії Марті вдалось переламати хід поєдинку – 2:6 на користь українки. Слід відзначити, що Костюк взяла три гейми на подачі опонентки.

Все вирішувалось у третьому сеті, який розпочався з трьох виграних геймів для Костюк. Українка віддала Ейтванк лише один гейм у цій партії та оформила перемогу – 1:6.

Деталі. За матч українка двічі подала на виліт та зробила чотири подвійні помилки. Костюк відіграла 4 із 7-ми можливих брейків.

В 1/32 фіналу Марта Костюк зіграє проти швейцарки Белінди Бенчіч. Поєдинок відбудеться 24 березня.