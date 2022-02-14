Костюк оновила особистий рекорд у рейтингу WTA, Світоліна зберегла позицію у топ-15

Жіноча тенісна асоціація (WTA) оновила світовий рейтинг. Позиції українських тенісисток зазнали змін, більшість із них у позитивну сторону.

Стрибок угору майже усіх українок

Перша ракетка України Еліна Світоліна продовжує зберігати за собою 15-ту сходинку у рейтингу. У скарбничці 27-річної тенісистки 2472 очки.

До речі Костюк та Ястремська синхронно вийшли в основну сітку турніру WTA в Дубаї

Марта Костюк розпочала новий тиждень із особистого рекорду – 49-те місце у WTA. Киянка підійнялась з 51-ї позиції. Відзначимо, що 19-річна тенісистка вдало пройшла кваліфікацію турніру WTA 500 у Дубаї.

Також у рейтингу покращили свої позиції інші українки.

Місця українок у топ-300 рейтингу WTA

Ангеліна Калініна – 50

Катерина Байндл – 135

Дарія Снігур – 137

Даяна Ястремська – 146

Катаріна Завацька – 192

Катерина Бондаренко – 274

Регресу за позиціями зазнала досвідчена Леся Цуренко, яка опустилась аж на 10 місць та тепер посідає 121-ше місце. Вона стала єдиною серед українських тенісисток, яка втратила у рейтингу.

Зміни у топ-10 найкращих

У п'ятірці рейтингу WTA не відбулось жодних переміщень. Найбільший стрибок угору зробила естонка Анетт Контавейт – із 9-го та 6-те місце.

Три тенісистки опустились у списку на одну сходинку. Ними стали Гарбінє Мугуруса, Марія Саккарі та Іга Швьонтек. Он Жабер продовжує замикати десятку найкращих.