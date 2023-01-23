Зірковий новачок: Дніпро-1 підписав учасника ЧС-2022 в Катарі

Команда Олександра Кучера поповнила свій склад третім новачком. Гравцем Дніпра-1 став костариканець Рональд Матарріта.

Дніпровський клуб продовжує проводити активну трансферну компанію. Черговим новачком команди став захисник Рональд Матарріта.

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Костариканець підписав з Дніпром-1 угоду терміном на два роки. Матарріта грає на позиції лівого захисника, а за потреби може закрити позицію флангового хавбека. За даними Transfermarkt, Рональд перейшов до дніпрян на правах вільного агента.

Учасник ЧС-2022 гратиме в УПЛ

Рональд Альберто Матарріта Улате народився 9 липня 1994 року в Сан-Рамоні. Свою футбольну кар'єру розпочинав у костариканському клубі Аллахуеленсе.

У складі рідної команди став чемпіоном Коста-Рики сезону 2013. Через три роки переїхав до Сполучених Штатів Америки, де підписав контракт з клубом МЛС Нью-Йорк.

Протягом останніх двох сезонів захищав кольори Цинциннаті. Загалом в МЛС (разом з плей-офф) провів 147 матчів, забив 7 м’ячів і зробив 15 результативних передач.