Коргі Лойд спрогнозував перемогу України над Швецією
У вівторок, 29 червня, збірна України з футболу в напруженому та драматичному матчі перемогла збірну Швеції з рахунком 2:1 і вийшла в 1/4 чемпіонату Євро-2020 на Англію.
Вболівальники пережили неймовірні емоції, Київ святкував усю ніч, Віктор Вацко зірвав голос, а коргі Лойд був впевнений у перемозі України ще до матчу. Він вірно спрогнозував прохід нашої збірної в наступний раунд плей-офф. Чекаємо такого ж прогнозу на матч з Англією!
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Нагадаємо, що перед стартом Євро-2020 вельш-коргі на ім’я Лойд став бренд-амбасадором букмекерської компанії Favbet. Вибір на чотирилапого красунчика пав не випадково. Лойд – чистокровний представник батьківщини футболу та палкий вболівальник. Ну, а ще він надзвичайно милий.
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