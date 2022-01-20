На кордоні з Україною є російські солдати, які планують напасти, – футболіст-бразилець з Ворскли

Через загрозу військового вторгнення зі сторони Росії на територію України, не надто впевнено себе почують футболісти-легіонери в УПЛ. Нападник полтавської Ворскли Рангел розповів в коментарі бразильським ЗМІ, що відбувається в Україні.

Солдати на вулицях міст

Рангел зимову відпустку провів в себе на батьківщині – в Бразилії. Повертався він до Полтави через Київ. І його дещо насторожила велика кількість солдатів на вулицях.

"Прилетівши до київського аеропорту, я проїхав три години до свого міста і побачив на вулиці солдатів. Я такого ніколи не бачив, тому що зазвичай не їжджу цим маршрутом, але біля аеропорту бачив багато солдатів", – розповів Рангел.

Занепокоєння виникло і в решти легіонерів в полтавському клубі. Але українські футболісти дещо їх заспокоїли.

Ми почали розпитувати українців, чи правда, що може початися війна, але вони кажуть, що нічого не буде. Кажуть, якщо Росія нападе на Україну, це може спровокувати світову війну, бо втрутяться США,

– розповів футболіст.

Хоча занепокоєння таки присутнє, адже, за словами Рангела, російські війська стоять неподалік Харкова. Варто відзначити, що від Харкова до російського кордону – лише 40 кілометрів.

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Окрім того, нагнітають ситуацію і повідомлення в російських ЗМІ.

У мене є друг працює в Зеніті, я запитав у нього, що пишуть у російській пресі. Він сказав мені, що це правда, що на кордоні з Україною є російські солдати, і що вони планують напасти на певний регіон. На жаль моє місто Полтава перебуває в цьому регіоні,

– розповів футболіст.

Зруйновані міста

Також Рангел розповів, що його вразили деякі зруйновані міста в Україні через війну.

"Було місто, куди ми їздили грати черговий матч, але точної його назви я не пам'ятаю. Воно було все зруйноване. Побачивши таке, вам стане сумно. Ми приїхали, потренувалися, швидко повернулися до готелю, зіграли матч та повернулися до Полтави", – розповів Рангел.

Футболіст знає і про ситуацію з Донецьком, яке зараз перебуває під окупацією російських військ. Адже з цього міста Шахтар, в якому виступає чимало бразильців.

"Українці казали мені, що у Донецьку щодня гинуть солдати, що війна триває. І Шахтар не думає повертатись туди", – розповів гравець.

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Ще одне занепокоєння в гравця – що буде з його контрактом, якщо Росія таки нападе на Україну.

"Футболістам цікаво, що клуб зробить із нашими контрактами, якщо розпочнеться війна. Українці кажуть, що ми втратимо наші договори, й нас відправлять назад до наших країн. Це породжує сумніви, недовіру, але треба подивитися, як країна витримає цю ситуацію", – розповів Рангел.

Варто додати, що футболіст в Полтаві мешкав зі своєю родиною. Але з відпустки з Бразилії він повернувся один. Зараз він очікує, як складеться ситуація надалі.