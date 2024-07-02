Арбітр демонстративно не потиснув руку зірці Мілана на Кубку Америки: що сталося

У вівторок, 2 липня, відбулися матчі третього туру групового етапу Копа Америка-2024. В одному з них зустрічалися збірні США й Уругваю.

"Зоряно-смугасті" зазнали поразки з рахунком 0:1. Цей результат залишив їх поза плей-оф домашнього турніру.

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Рефері не пробачив нахабну поведінку

Протягом поєдинку в капітана збірної США Крістіана Пулішича виник конфлікт з арбітром Кевіном Ортегою. Нападник Мілана був невдоволений діями перуанського рефері та декілька разів агресивно висловлював йому претензії.

По закінченню зустрічі американець знову дав волю емоціям. Він запитав у суддівської бригади, чому вони не святкують перемогу разом з уругвайцями, адже, на його думку, допомагали супернику.

Після цього Пулішич підійшов до головного арбітра та його помічників, щоб потиснути їм руки. Проте не всі захотіли це зробити.

На відміну від лайнсмена, Кевін Ортега проявив принциповість та демонстративно проігнорував американського футболіста. Ці кадри потрапили в об'єктиви камер.

Рефері відмовився тиснути руку Пулішичу: дивіться відео

Зазначимо, що збірна США посіла третє місце у своїй групі та вилетіла з турніру. З квартету C у плей-оф вийшли Уругвай та Панама, яка в останньому турі перемогла Болівію, а один із голів забив форвард луганської Зорі Едуардо Герреро.