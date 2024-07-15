Аргентина із Мессі тріумфувала на Копа Америка-2024

Збірна Аргентини зіграла у фіналі Копа Америка-2024 проти Колумбії. "Біло-блакитні" установили новий рекорд серед команд Латинської Америки.

Сьогодні, 15 липня, о 3:00 (за київським часом) відбувався фінальний матч Копа Америка-2024. У вирішальному протистоянні між собою зійшлись Аргентина та Колумбія.

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Збірна Аргентини – переможець Копа Америка-2024

Матч відбувався в Маямі на стадіоні "Хард Рок". Збірна Колумбії протягом усього матчу виглядала цікавіше і сильніше, ніж аргентинці. Команда багато часу провела в атаці та більше била по воротам.

В основний час матч закінчився з рахунком 0:0. У екстратаймі гол забила збірна Аргентини, на 112-й хвилині, уразити ворота колумбійців зміг форвард Лаутаро Мартінес.

У фіналі Копа Америка-2024 збірна Аргентини перемогла Колумбію з рахунком 1:0.

Огляд матчу Аргентина – Колумбія

"Біло-блакитні" другий раз поспіль перемагають у фіналі Копа Америка-2024. Головний лідер команди Ліонель Мессі виграє третій великий турнір у складі національної команди.

Аргентинці стали найтитулованішою командою континенту – 16 трофеїв, потім Уругвай – 15 і Бразилія – 9.

Тепер збірна Аргентини зустрінеться з Іспанією, яка перемогла на Євро-2024. Це буде Фіналіссіма – переможець Кубку Америки і Чемпіоната Європи розігрують новий кубок.