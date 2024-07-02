Смерть не завада: у Чилі влаштували перегляд матчу збірної під час церемонії похорон

У Латинській Америці футбол має дуже велике значення в житті людей. Більшість з них марять цим видом спорту й часто це стає чимось схожим на релігію.

Чергове підтвердження цьому сталося в Чилі. У мережі з'явилося відео, яке вражає, пише 24 Канал.

Читайте також Зірка УПЛ забив дебютний гол за свою збірну та допоміг пробитися їй у плей-оф Копа Америка

Непересічний перегляд футболу

Під час поховального процесу відбувався матч Кубка Америки з футболу між збірними Чилі та Перу. Родичі померлого призупинили релігійний обряд та ввімкнули поєдинок на великому екрані в церкві в молитовній кімнаті.

Вони також поклали футболку збірної на труну. Тож перегляд футболу відбувався у повному складі родини навіть із тим, хто вже помер.

Дивіться відео перегляду матчу збірної Чилі на похороні

Зазначимо, що той матч закінчився з рахунком 0:0. Після цього чилійці поступилися Аргентині (0:1) та зіграли внічию з Канадою (0:0). Такі результати залишили команду поза плей-оф турніру.