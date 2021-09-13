Конор МакГрегор і репер MGK влаштували бійку на церемонії вручення премії MTV: відео

Ірландський боєць Конор МакГрегор продовжує відновлюватися після травми, отриманої в бою з Дастіном Пор'є. Конор досі не може битися, тому задовольняється відвідинами церемоній зі знаменитостями шоубізнесу.

МакГрегор потрапив у скандал з репером

Ексчемпіон UFC у двох вагових МакгГегор відвідав церемонію вручення премії MTV Video Music Awards, яка відбулася у Брукліні (США). Боєць став учасником бійки.

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Ірландець підійшов до популярного американського репера Колсона Бейкера, який більш відомий як Machine Gun Kelly (MGK). Мабуть, Конор хотів зробити спільне фото.

МакГрегор отримав відмову, що буває із зірковим бійцем вкрай рідко. Репер спровокував сутичку, адже відштовхнув бійця на червоній доріжці.

Конор впустив палицю і розлив свій напій. Згодом МакГрегор кинув стакан з напоєм у напрямку репера.

Охорона спробувала усунути конфлікт, але Конор завдав удар одному з представників служби безпеки.

"Нічого не сталося. Я поняття не маю, сам тільки підійшов. Я навіть не знаю цього хлопця, це просто чутки. Зі мною нічого не сталося, я б'юся тільки зі справжніми бійцями, з людьми, які вміють битися.

Я не б'юся з маленькими білими реперами Ванілла Айс. Я нічого не знаю про цього хлопця, крім того, що він прийшов з Меган Фокс, – сказав Макгрегор журналістам.