Конкурента Зінченка звинувачують у зґвалтуванні: Манчестер Сіті вже відсторонив футболіста

Керівництво Манчестер Сіті відсторонило від роботи з командою захисника Бенжамена Менді. Футболістові пред'явлені звинувачення в кримінальних злочинах.

Чотири випадки зґвалтування

Поліція Чешира пред'явила 27-річному футболістові звинувачення за чотирма пунктами зґвалтування і одному – звинувачення в сексуальному насильстві стосовно трьох заявників у віці старше 16 років в період з жовтня 2020 року по серпень 2021 року.

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"Манчестер Сіті може підтвердити, що у зв'язку з розслідуванням поліції Бенжамен Менді був відсторонений. Відсторонення буде діяти на час розслідування. Так як мова йде про розслідування, ми більше не можемо нічого коментувати до закінчення слідства", – сказано в заяві.

Манчестер Сіті є чинним чемпіоном Англії. У 3-му турі АПЛ "містяни" зіграють з Манчестер Сіті. У двох стартових турах Манчестер Сіті набрав чотири очки.

Бенжамен Менді – прямий конкурент у Манчестер Сіті на позиції українця Олександра Зінченка.