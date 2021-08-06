Шанс для Яремчука: конкурент українця в Бенфіці вибув через травму на 2 тижні

Український нападник Роман Яремчук може дебютувати за Бенфіку вже в суботу, 7 серпня. Команда проведе матч чемпіонату Португалії проти Морейренсе.

Головний нападник Бенфіки Харіс Сеферовіч отримав травму в матчі проти московського Спартака. І ще в першому таймі був замінений. За даними видання, в гравця м'язова травма, через що він пропустить близько 2 тижнів.

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Головний тренер Бенфіки Жорже Жезус може використати саме Яремчука як заміну Сеферовічу на цей час. Форвард вже прибув до Браги, куди відправилася на збір команда. Українець розпочав з одноклубниками підготовку до матчу чемпіонату Португалії проти Морейренсе, який відбудеться в суботу, 7 серпня.

Варто відзначити, що Яремчук не потрапив до заявки Бенфіки на матч проти Спартака в Москві. Але він може зіграти проти російського клубу в Лісабоні у вівторок, 10 серпня.

Матч у Москві закінчився з рахунком 0:2. За Бенфіку голи забивали Рафа Сілва та Жілберту. Переможець цієї пари у плей-офф кваліфікації Ліги чемпіонів зіграє проти переможця пари ПСВ – Мідтьюлланн. У першому матчі нідерландська команда перемогла вдома 3:0.