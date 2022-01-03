Конкурент Ломаченка назвав українця номером один у легкому дивізіоні

Американський боксер Раян Гарсія поділився думками щодо виступів Василя Ломаченка. Він вважає українця найкращим боксером легкої ваги.

Гарсія: Хотів би бій із ним

Американський боксер висловив своє захоплення Ломаченком. Також він додав, що хотів вийти на ринг проти українця.

Цікаво Ексчемпіон світу назвав українського боксера, який кращий за Усика та Ломаченка

Я думаю, що це був би грандіозний бій проти Ломаченка. Хотів би бій із ним. Думаю, що він великий боєць, і б'ється майстерно,

– наголосив Раян.

23-річний боксер прокоментував останній бій Ломаченка. За його словами, українець грамотно рухається на рингу та не марнує енергію. Він вважає, що Василеві варто було б нокаутувати Коммі.

"Я б сказав, що у нашій вазі найкращим зараз є Ломаченко. Потім іде Камбосос, а трійку замикають Хейні та Джервонта. Двоє останніх у своїх боях минулого року не вразили", – заявив Гарсія.

Що відомо про боксерів