У Миколенка та Маліновського буде один власник: компанія 777 Partners купила Евертон

Американська приватна компанія 777 Partners вирішила придбати футбольний клуб Евертон. Це вже восьмий за рахунком клуб у власності інвестиційної компанії.

На офіційному сайті Евертона офіційно підтвердили, що власник клубу Фахрад Моширі погодився продати 94,1% акцій клубу. Він став акціонером клубу у 2016 році, а з 2018 року – мажоритарний власник. Саме за цей клуб виступає український захисник Віталій Миколенко.

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У скільки обійдеться продаж клубу – не повідомляється. Ще в травні видання Daily Mail повідомляло, що угода може обійтися в 600 мільйонів фунтів стерлінгів.

Зараз Евертон переживає не найкращі часи. Команди два минулі сезони лише наприкінці рятувалася від вильоту. Окрім того, в клубі чималі фінансові проблеми. Частково вони пов'язані будівництвом нового стадіону в Ліверпулі.

Щодо 777 Partners, то для них Евертон стане вже восьмими футбольним клубом. Чи не найвідоміший, який пов'язаний з українцями – італійське Дженоа. Саме після купівлі 99,99% акцій клубу, ця компанія запросила на посаду головного тренера Андрія Шевченка. Але він на цій посаді провалився. Згодом команда вилетіла з Серії А. Через сезон вона повернулася в елітний дивізіон. І взяла в оренду півзахисника збірної України Руслана Маліновського.

Також 777 Partners має свої частки у таких клубах, як німецька Герта (64,7% акцій), бельгійський Стандарт (100%), французький Ред Стар (100%), іспанська Севілья (15%), австралійський Мельбурн Вікторі (міноритарна частка) та бразильський Васко да Гама (70%).

Але це не перша спортивна команда для компанії у Великій Британії – їй належать 100% баскетбольного клубу Лондон Лайонс та 45% Британської баскетбольної ліги.

Очікується, що угода буде завершена в четвертому кварталі 2023 року. І вона все ще потребує схвалення регулюючих органів, зокрема Прем’єр-ліги, Футбольної асоціації та Управління з питань фінансового контролю.