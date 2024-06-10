"Комфортно бути андердогом": Гвоздик – про майбутній чемпіонський бій

Олександр Гвоздик заявив про бажання знову виграти чемпіонський пояс. У червні 37-річний українець поб'ється за пояс тимчасового чемпіона WBC.

15 червня у Лас-Вегасі відбудеться поєдинок між українцем Олександром Гвоздиком та американцем Давідом Бенавідесом. Боксери битимуться за пояс тимчасового чемпіона WBC у напівважкій вазі.

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Гвоздик про бій з Бенавідесом

37-річний Олександр Гвоздик поділився очікуваннями від бою з Бенавідесом. Українець, який раніше був повноцінним чемпіоном WBC, почувається комфортно в статусі андердога.

"Насправді, мені здається, будь-якому спортсмену, принаймні мені, комфортніше бути андердогом, тому що це одразу знімає з тебе якийсь тягар відповідальності. Тому нема питань.

Не вперше це зі мною трапляється, коли я андердог – і добре. Взагалі ніяких питань. Ну і це справедливо насправді. Звичайно, він – велика зірка, і все таке", – сказав Гвоздик.

Попередньо разу Олександр Гвоздик боксував 30 вересня 2023 року, коли нокаутував бразильця Ісаака Родрігеза. Для українця ця перемога стала третьою поспіль після повернення в бокс і 20-ю загалом.