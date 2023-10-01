"Нас не цікавить Шахтар": Луческу відреагував на осічку своєї колишньої команди

Румунський фахівець Мірча Луческу проводить останній сезон в київському Динамо. 78-річний тренер наостанок сподівається привести свою команду до чемпіонство.

Київське Динамо у непростому поєдинку зуміло вирвати перемогу в Олександрії (4:2). Дублем відзначився Бражко, а ще по одному результативному удару записали на свій рахунок Ванат і Буяльський.

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Луческу: Ми пропускаємо забагато голів, але і забиваємо чимало

Після матчу головний тренер "біло-синіх" Мірча Луческу відповів на питання журналістів, вказавши на головну проблему своїх підопічних.

"Це погано, що ми пропускаємо такі м’ячі, як сьогодні після стандартних положень. Але важливо, що ми перемагаємо. Ми пропускаємо забагато голів, але і забиваємо чимало. Ми добре розпочали гру, відразу забили. І добре грали в кінці матчу. А от в середині гри команда грала не так, як я б хотів.

Чемпіонату дуже бракує вболівальників на трибунах, які могли б чинити тиск на футболістів. Крім того, чемпіонат залишило багато українських топ-гравців, і в УПЛ наразі немає легіонерів високого рівня. Зараз усі команди приблизно на одному рівні. Кожна команда може виграти у кожної, всі грають із бажанням. Без сильних легіонерів рівень команд вирівнялися. Тому для нас важливо продовжувати перемагати", – зазначив Луческу.

Тіньовий лідер чемпіонату

На старті сезону донецький Шахтар перебуває не в найкращій формі. Участь в Лізі чемпіонів додасть проблем "гірникам". Однак Луческу не розраховує на втрату очок головного конкурента, а вірить у свою команду.

Нас не цікавить Шахтар. Нас не цікавить будь-яка інша команда. Нас цікавить наша гра. Ми провели якісну підготовку до сьогоднішнього матчу, тому й перемогли,

– сказав румунський тренер.

Зазначимо, що київське Динамо в чемпіонаті зіграло 6 матчів і набрало 15 очок. Від Шахтаря, який провів 9 поєдинків, команда Луческу відстає лише на 3 бали. Тож якщо в перенесених матчах "біло-сині" здобудуть перемоги, то зможуть випередити "гірників".