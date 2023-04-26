Особливий матч проти України: тренер Німеччини про зустріч з "синьо-жовтими" в Бремені

Збірна Німеччини в червні проведе низку товариських поєдинків в рамках підготовки до ЧЄ-2024. У першому із запланованих матчів "Бундестім" зустрінеться з командою України.

12 червня в Бремені відбудеться товариський матч збірних Німеччини та України. Для господарів поля ця гра буде ювілейною – 1000-ю в історії команди. Крім того, цей поєдинок буде благодійним.

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Ганс-Дітер Флік про підготовку до матчу з Україною

Головний тренер збірної Німеччини Ганс-Дітер Флік прокоментував майбутній матч в Бремені, а також поділився очікуваннями від червневого збору.

"Ми проведемо цей особливий матч проти України, а потім у спарингах на нас чекатимуть ще два сильні суперники – Польща та Колумбія. У цих товариських поєдинках ми хочемо розвинути те, що команда продемонструвала в другому таймі контрольного матчу з Бельгією (2:3).

Перші півгодини показали, що нам потрібно ще багато працювати, щоб вийти у фінал чемпіонату Європи. Але якщо команда правильно засвоїть урок і зіграє так, як протягом наступних 60-ти хвилин, міцно захищаючись та сміливо йдучи вперед, уболівальники нас підтримають, і весь стадіон буде з нами. Ми дуже чітко відчули цю підтримку в Кельні та хочемо взяти цей імпульс із собою на наступні три поєдинки", – розповів Флік.

Зазначимо, що весь прибуток, який буде отриманий від матчу Німеччина – Україна, піде на допомогу людям, що постраждали від російської воєнної агресії. Конкретні проєкти та ініціативи допомоги будуть відібрані Німецьким футбольним союзом спільно з Українською асоціацією футболу.

Нагадаємо, що чемпіонат Європи-2024 з футболу відбудеться в Німеччині, а тому "Бундестім" не бере участь у відборі. Команда Фліка готується до турніру через товариські поєдинки.

Збірна України після зустрічі з Німеччиною проведе два поєдинки кваліфікації Євро-2024 проти збірних Північної Македонії (16 червня) та Мальти (19 червня).