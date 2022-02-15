У команді називають і Бетменом, і Спайдерменом, – воротар Динамо Нещерет про маску на обличчі

Воротар київського Динамо Руслан Нещерет в одному з товариських матчів на зборах отримав травму - суперник ногою розбив йому обличчя. Тепер він змушений грати у захисній масці.

Нещерету розбили обличчя в матчі проти Буде/Глімт 27 січня на зборах в Туреччині. При цьому голкіпер тільки вийшов на заміну у другому таймі, а через вісім хвилин був змушений покинути поле за допомогою медиків.

Детальніше Воротарю Динамо розбили обличчя ударом ногою під час матчу – він не зміг продовжити гру: відео

На наступний день Динамо повернулося до Києва, а Нещерет відправився до лікарні, де йму зробили операцію. Тож у нього розпочався процес відновлення, через що він не відправився з командою на другий збір.

Коли я вдома сидів, то було дуже важко спостерігати за всіма зі сторони. Усі працюють, грають, а ти лежиш та нічого не робиш. Навіть не міг пробігтися нормально, тому що лікарі не дозволяли, поки не витягнуть тампони з носа,

– розповів Нещерет

На третій збір в Туреччину Нещерет вже полетів. Але змушений займатися у захисній масці. Тож не обійшлося і без жартів зі сторони партнерів.

"Називають і Бетменом, і Спайдерменом. Так що все гаразд", – розповів воротар.

Страх перед м'ячем

Розповів гравець і про те, чи є в нього побоювання перед м'ячем після цього зіткнення.

"На тренуваннях, коли є короткі дистанції, мене поки прибирають, оскільки м’яч може прилетіти в обличчя. А коли йдуть удари здалеку, то в будь-якому разі можна встигнути закрити обличчя. Загалом, побоювання невелике присутнє, але це відчуття мине", – розповів Нещерет.