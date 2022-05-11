Команда з Італії: збірна України оголосила третього суперника у товариських матчах

Збірна України розпочала підготовку до відбіркових матчів плей-офф та Ліги націй-2022/2023. Національна команда назвала третього суперника у товариських матчах.

Італійська команда

Національна команда України 17 травня зіграє контрольний матч з італійським клубом Емполі. Поєдинок відбудеться за день до іншої підготовчої гри – із хорватською Рієкою.

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УАФ досягла згоди з двома іншими спаринг-партнерами щодо проведення поєдинків у 20-х числах травня. "Синьо-жовті" проведуть контрольні ігри впродовж тижня перед матчем плей-офф у Шотландії.

З ким саме й коли зіграють українці, буде повідомлено після того, як сторони узгодять дату оприлюднення цієї інформації.

Що ж до гри з Емполі, то УАФ і клуб домовилися, що, як і в зустрічі з хорватською Рієкою, що відбудеться 18 травня, усі кошти від продажу квитків буде переказано на запроваджену президентом України Володимиром Зеленським глобальну платформу підтримки України United24.

У контрольних матчах синьо-жовті гратимуть в унікальній формі з мапою України з кордонами у вигляді прапорів країн, що підтримують нашу державу у війні проти російських окупантів, та написом Unitedfor Ukraine, а також шевроном із графікою платформи U24.

Вартість квитків на гру Емполі – Україна – 10 євро. Матч запланований на 21:30 за київським часом. Поєдинок відбудеться на стадіоні "Карло Кастелані", що вміщує понад 16 тисяч глядачів.

Що відомо про італійську команду

Нещодавно клуб відзначив свій столітній ювілей з моменту заснування. За останні 35 років "сині" сім разів виходили із Серії В до Серії А, відповідно шість разів понижувалися в класі.

Нинішній сезон для Емполі вже 15-й в елітному дивізіоні італійського чемпіонату.

У минулому сезоні тосканці фінішували 14-ми, а цього сезону йдуть на 13-й позиції, за два тури до завершення першості гарантувавши собі прописку в Серії А на наступний ігровий рік.

У середу, 11 травня збірна України зіграє свій перший товариський матч проти Боруссії Менхенгладбах. Гра розпочнеться о 21:45.