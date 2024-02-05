Найгірший день: як у команді Ф'юрі відреагували на травму перед боєм з Усиком

У команді Тайсон Ф'юрі розповіли, як відреагували на травму боксера. Цей день назвали одним з найгірших за весь час.

Крістіан Блеклок, який працює тренером з фізпідготовки володаря WBC у важкій вазі Тайсона Ф’юрі, розповів, як у команді відреагували на травму боксера. Він співпрацює з британцем з 2015 року.

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Як команда Ф'юрі відреагувала на травму

"Спустошений. Працюю з Тайсоном з 2015 року, той день був, мабуть, найгіршим у нашій команді за весь час.

За лаштунками люди не бачать і не усвідомлюють величезних особистих жертв, які ми всі принесли як команда, щоб забезпечити Тайсону найкращу можливу підготовку. Ми працювали 4 місяці, десятки тренувань, масажі, приготування їжі. Члени команди щодня проїжджають сотні миль, щоб виконувати індивідуальні завдання разом із Тайсоном", – зазначив тренер.

Також він розповів, що боксерові довелося відмовитися від різдвяних свят з родиною, а потім поїхати до Саудівської Аравії на 2 місяці, пропустити святкування Нового року з родиною та близькими. За його словами, Тайсон доклав максимум зусиль, аби підготуватися.

"Очевидно, ми всі засмучені та пригнічені розсіченням, дивним нещасним випадком під час спарингу, який деякі люди насправді ставлять під сумнів. Але ми перегрупуємося і знову працюватимемо, як завжди рішуче", – написав Блеклок.

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