Каркас воріт та Ісенко врятували Ворсклу від поразки: команда Скрипника зіграла внічию з Колосом
Підопічні Віктора Скрипника не зуміли переграти ковалівський Колос. Захисні редути суперників виявилися непробивними для гравців атаки.
Колос – Ворскла 0:0
Матч у Ковалівці закривав суботню програму 10-го туру УПЛ. Сусіди по турнірній таблиці повинні були з'ясувати, хто з них сильніший, пише 24 Канал.
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Найшла коса на камінь
У попередньому турі команда Віктора Скрипника сенсаційно перемогла чемпіонів Україні (2:1). Тож у звітному матчі "ворскляни" сподівалися повторити свій успіх.
У грі рівних за класом команд не було створено багато гольових моментів. Суперники більше піклувалися про захист власних воріт, розраховуючи спіймати один одного на помилці.
У гостей гостро діяли Корнієнко та Кане. Наприкінці поєдинку господарі мали кілька гарних нагод вирвати перемогу. Однак воротар Ворскли Ісенко врятував свою команду від неприємностей після удару зблизька Мілька, витягнувши м'яч з-під перекладини.
За 7 хвилин до завершення поєдинку ексдинамівець Бурда після розіграшу кутового перевірив на міць каркас воріт Ворскли.
У підсумку матч завершився нульовою нічиєю.
- Колос зумів дещо покращити місце в турнірній таблиці. Команда Вишняка піднялася з 10-го на 9 місце. В активі ковалівців 12 балів.
- Підопічні Скрипника не скористалися можливістю піднятися в єврозону, залишившись на 8-му рядку УПЛ. У Ворскли 13 залікових пунктів після 9 матчів.
Відеоогляд матчу Колос – Ворскла