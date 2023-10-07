Каркас воріт та Ісенко врятували Ворсклу від поразки: команда Скрипника зіграла внічию з Колосом

Підопічні Віктора Скрипника не зуміли переграти ковалівський Колос. Захисні редути суперників виявилися непробивними для гравців атаки.

Колос – Ворскла 0:0

Матч у Ковалівці закривав суботню програму 10-го туру УПЛ. Сусіди по турнірній таблиці повинні були з'ясувати, хто з них сильніший, пише 24 Канал.

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Найшла коса на камінь

У попередньому турі команда Віктора Скрипника сенсаційно перемогла чемпіонів Україні (2:1). Тож у звітному матчі "ворскляни" сподівалися повторити свій успіх.

У грі рівних за класом команд не було створено багато гольових моментів. Суперники більше піклувалися про захист власних воріт, розраховуючи спіймати один одного на помилці.

У гостей гостро діяли Корнієнко та Кане. Наприкінці поєдинку господарі мали кілька гарних нагод вирвати перемогу. Однак воротар Ворскли Ісенко врятував свою команду від неприємностей після удару зблизька Мілька, витягнувши м'яч з-під перекладини.

За 7 хвилин до завершення поєдинку ексдинамівець Бурда після розіграшу кутового перевірив на міць каркас воріт Ворскли.

У підсумку матч завершився нульовою нічиєю.

Колос зумів дещо покращити місце в турнірній таблиці. Команда Вишняка піднялася з 10-го на 9 місце. В активі ковалівців 12 балів.

Підопічні Скрипника не скористалися можливістю піднятися в єврозону, залишившись на 8-му рядку УПЛ. У Ворскли 13 залікових пунктів після 9 матчів.

Відеоогляд матчу Колос – Ворскла