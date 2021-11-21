Колос вирвав перемогу в Десни у матчі з двома вилученнями: відео голу Січінави
Джерело:24 канал
Чернігівська Десна та Колос зустрілися 21-го листопада у рамках 15-го туру УПЛ. Поєдинок завершився мінімальною перемогою футболістів Колоса.
Десна – Колос 0:1
Гол: Січінава, 67
Вилучення: Селін, 53 – Каріока, 90+1
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Протягом усього поєдинку Десна демонструвала кращий футбол, хоча обидві команди не тішили кількістю гострих моментів.
Найбільш небезпечний момент мав оборонець господарів Цимбалюк. Він після навісу з кутового ударом головою спрямував м'яч під поперечину. Волинець виручив партнерів та відбив м'яч.
Малюнок гри не змінювався поки Євген Селін на 53-й хвилині не отримав пряме вилучення та залишив Десну в меншості. Через 14 хвилин Колос забив єдиний у матчі гол.
Гості продерлися до штрафного Десни через лівий фланг. Січінава найкраще зорієнтувався у штрафному суперника та прошив Литовку.
У компенсований час арбітр вирівняв склади, вилучивши Каріоку. Проте Десна не встигла скористатися своїм шансом.
Десна – Колос відеоогляд
Колос перервав серію поразок
Ковалівський клуб перервав невдалу серію в УПЛ з чотирьох поспіль поразок. Завдяки перемозі Колос набрав 14 очок та підійнявся на 10-е місце.
Також у Колоса гра в запасі проти Минаю. Натомість Десна після 15-и матчів має 21 очко та посідає 7-е місце у турнірній таблиці.