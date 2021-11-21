Колос вирвав перемогу в Десни у матчі з двома вилученнями: відео голу Січінави

Чернігівська Десна та Колос зустрілися 21-го листопада у рамках 15-го туру УПЛ. Поєдинок завершився мінімальною перемогою футболістів Колоса.

Десна – Колос 0:1

Гол: Січінава, 67

Вилучення: Селін, 53 – Каріока, 90+1

Дивіться також Ворскла розтрощила Маріуполь, який догравав матч у меншості: відео 6 голів

Протягом усього поєдинку Десна демонструвала кращий футбол, хоча обидві команди не тішили кількістю гострих моментів.

Найбільш небезпечний момент мав оборонець господарів Цимбалюк. Він після навісу з кутового ударом головою спрямував м'яч під поперечину. Волинець виручив партнерів та відбив м'яч.

Малюнок гри не змінювався поки Євген Селін на 53-й хвилині не отримав пряме вилучення та залишив Десну в меншості. Через 14 хвилин Колос забив єдиний у матчі гол.

Гості продерлися до штрафного Десни через лівий фланг. Січінава найкраще зорієнтувався у штрафному суперника та прошив Литовку.

У компенсований час арбітр вирівняв склади, вилучивши Каріоку. Проте Десна не встигла скористатися своїм шансом.

Десна – Колос відеоогляд

Колос перервав серію поразок

Ковалівський клуб перервав невдалу серію в УПЛ з чотирьох поспіль поразок. Завдяки перемозі Колос набрав 14 очок та підійнявся на 10-е місце.

Також у Колоса гра в запасі проти Минаю. Натомість Десна після 15-и матчів має 21 очко та посідає 7-е місце у турнірній таблиці.