Майстер шедеврів та ексгравець збірної України: претендент на єврокубки підписав 4 футболістів

Колос підсилився маститими футболістами. Дяекі з них свого часу виступали у Динамо, Шахтарі та збірній України.

Колос підсилився відразу чотирма іменитими українськими виконавцями. Колектив планує масштабну перебудову.

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Час здобувати результат

Ковалівський колектив жадає реалізовувати свої амбіції у життя, зокрема, повернутися у єврокубки. Таким чином, "хлібороби" плекають надію видозмінити свій склад, чим активно і почали займатися. Колос підсилився відразу 4 відомими гравцями, такими як: Микита Бурда, Олександр Демченко та Андрій Цуріков, які дісталися колективу задарма, оскільки вони перебували у ролі вільних агентів, а також ковалівський клуб підписав Валерія Бондаренка, який належить Шахтарю (контракт з "гірниками" розрахований до 31 грудня 2023-го року).

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