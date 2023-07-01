Майстер шедеврів та ексгравець збірної України: претендент на єврокубки підписав 4 футболістів
Джерело:Колос
Колос підсилився маститими футболістами. Дяекі з них свого часу виступали у Динамо, Шахтарі та збірній України.
Колос підсилився відразу чотирма іменитими українськими виконавцями. Колектив планує масштабну перебудову.
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Час здобувати результат
Ковалівський колектив жадає реалізовувати свої амбіції у життя, зокрема, повернутися у єврокубки. Таким чином, "хлібороби" плекають надію видозмінити свій склад, чим активно і почали займатися. Колос підсилився відразу 4 відомими гравцями, такими як: Микита Бурда, Олександр Демченко та Андрій Цуріков, які дісталися колективу задарма, оскільки вони перебували у ролі вільних агентів, а також ковалівський клуб підписав Валерія Бондаренка, який належить Шахтарю (контракт з "гірниками" розрахований до 31 грудня 2023-го року).
Новачки Колоса
- Микита Бурда, який є вихованцем київського Динамо та пройшов усі вікові категорії збірної України (за основну команду провів 8 матчів), перестав прогресувати через свою нестійкість до травм, тобто у 28-річного захисника часто виникали проблеми зі здоров'ям, через що він не міг завжди виступами на високому рівні, хоча ввжався досить перспективним гравцем. Останній сезон провів у луганській Зорі, проте жодного матчу за "біло-чорних" не зіграв.
- Андрій Цуріков – універсальний футболіст, який вміє потішити фанатів красивими голами. Зокрема, на початку сезону він відзначився шедевральним м'ячем у ворота Минаю, який приніс перемогу його команді. Цуріков свого часу виступав у лавах київського Динамо, де не проявив себе найкращим чином, крайню кампанію провів у складі Олександрії, яка втратила єврокубкове місце у останньому турі.
- Олександр Демченко минулий сезон розпочав у Олександрії, а взимку перебрався до Чорноморця. Загалом за рік атакувальний півзахисник провів 26 поєдинків, в яких відзначився 4 голами та 4 асистами. Валерію Бондаренку також приписували хороші перспективи, проте які не були реалізовані. Минулий сезон він також провів у Олександрії. Варто відзначити, що захисник також мав досвід виступів у Європі, а саме за португальську Віторію Гімараєш.