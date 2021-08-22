Олександрія вирвала перемогу над Колосом у поєдинку зі зливою втрачених моментів: відео

Олександрія зуміла перемогти Колос у матчі 5 туру української Прем'єр-ліги. Перемогу Олександрії у драматичному поєдинку приніс єдиний гол Владислава Бабогло.

Колос – Олександрія 0:1

Гол: Бабогло, 51

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У першому таймі команди мали декілька хороших моментів для голу, проте не змогли відзначитися. На 12 хвилині дві нагоди були в гостей.

Спершу Цуріков завдав удару здалеку у "дев'ятку" воріт. Та на заваді голу став Маханьков, який перевів м'яч на кутовий. Відразу після подачі з кута поля дальнього удару завдав Демченко.

Воротар Колосу помилився і не зміг зафіксувати м'яч у руках. На щастя для Маханьков, ніхто з кравців Олександрії не був на добиванні й він таки забрав м'яч до рук.

Свою першу нагоду "колоски" мали після помилки Дубри: захисник Олександрії забарився перед власним штрафний і Сітчінава перехопив м'яч. Ніка пробив низом з меж штрафного, але не влучив у ворота.

Ще один момент господарі мали після того, як атаку розігнав Каріока. Бразилець вивів на ударну позицію Чурка, але той пробив у руки Білику. Сам же Каріока продовжив атаку й також завдав удару в руки голкіперу.

Олександрія могла вийти вперед завдяки моменту в Кожушка. Футболіст вже посадив на п'яту точку голкіпера та пробив у нижній кут. Та на заваді голу став оборонець.

Ефектний гол Бабогло

Відразу після перерви Олександрія відкрила рахунок у грі. Гості відзначилися після подачі кутового. Зокрема, Бабогло ефектно вбіг у штрафний суперника та потужно пробив головою!

Відео голу Бабогло

Парад змарнованих моментів

Колос відповів тільки на 70 хвилині. Свіжий Богданов смачно приклався до м'яча та влучив у площину воріт. Однак Білик врятував партнерів.

Свій момент мав Олександрія. Третьяков віддав тонку передачу на Одарюка у штрафний. Той у хокейному стилі намагався переграти голкіпера, проте не влучив у ворота.

Ще один момент у команди Юрія Гури був внаслідок індивідуальних дій Ковальця. Кирило красиво закручував м'яч у сітку воріт Колоса, але також не влучив.

Непогану нагоду зрівняти рахунок Колос мав на 79 хвилині, коли Гавриш виконав штрафний. Віталій технічно перекинув стінку, але пробив вище воріт.

Хоч Колос і створював моменти попереду, але водночас діяв незграбно в обороні. На 82 хвилині Ковалець отримав м'яч у штрафному суперника, обіграв суперника та пробив. Маханьков зумів забрати м'яч до рук тільки через те, що Кирило невдало пробив.

Парад нереалізованих моментів продовжився на 85 хвилині. Після подачі кутового Лисенко пробив головою у кут воріт Білика, але з лінії м'яч виніс Мірошниченко.

На 88 хвилині гол-красень міг забити Бабогло. Гравець Олександрії пробив з розвороту, але на заваді результативному удару став все той же Маханьков. Черговий порятунок від голкіпера "колосків"!

На останній компенсованій хвилині гри Богданов завдав ще одного дальнього удару по воротах. Та Білик не був налаштований пропускати й черговим порятунком приніс Олександрії перемогу.

Завдяки перемозі Олександрія вийшла на 6 місце у турнірній таблиці. Натомість Колос зазнав першої поразки у сезоні й залишився на 9 сходинці.

Колос – Олександрія відеоогляд