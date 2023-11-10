Ексдинамівці принесли перемогу Колосу над кризовим Минаєм: відеоогляд матчу 14 туру УПЛ

Поєдинок у Ковалівці між Колосом та Минаєм відкрив програму 14 туру УПЛ. Команда Володимира Шарана продовжила неприємну безвиграшну серію.

Колос – Минай 2:0

Голи: Мілько, 18, Бурда, 35.

Вилучення: Мельник, 49 (М)

Попри солідну комплектацію ковалівський Колос застряг в середині турнірної таблиці. У поєдинку з аутсайдером УПЛ підопічних Ярослава Вишняка влаштовувала лише перемога, пише 24 Канал.

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Колос скористався кутовими

Обидві команди є найбільш миролюбними в чемпіонаті України. На рахунку Колоса 8 нічиїх, а у Миная – 6. Проте в очній зустрічі кожен із суперників сподівався здобути перемогу.

Господарі першими відкрили рахунок в зустрічі. Вихованець динамівської школи Вадим Мілько вдало зіграв під час розіграшу кутового. Бандура відбив удар 37-річного ветерана, коли той вже був за лінією.

Ще до перерви ковалівці подвоїли свою перевагу. І знову Колосу допомогли стандарт та ексдинамівці. Андрій Богданов виконав подачу з кутового, яку замкнув Микита Бурда.

В дебюті другого тайму підвів закарпатську команду Мельник. Захисник отримав друге попередження через фол на Болбаті.

Навіть у меншості підопічні Шарана намагалися відігратися. Проте фінальний свисток зафіксував перемогу Колоса з рахунком 2:0.

Завдяки цій перемозі Колос піднявся на шосту сходинку. У команди Вишняка 20 очок.

Минай залишився на останньому місці. У 14 матчах "лисиці" заробили лише 6 очок.

Відеоогляд матчу Колос – Минай