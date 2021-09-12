Маріуполь здобув першу перемогу в сезоні, здолавши на нервах Колос: відео

Маріуполь здобув першу перемогу в чемпіонаті України сезону-2021/2022. "Азовці" 12 вересня на виїзді перемогли Колос у 7 турі УПЛ.

Колос – Маріуполь 1:3

Голи: Лисенко, 72 – Топалов, 16, 90+1, Кулаков, 26

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Перед очним поєдинком Колос та Маріуполь були чи не найгіршими командами сезону. Якщо ковалівці за 5 матчів набрали 5 очок, то "азовці" в 6 іграх здобули 1 бал. Тому в так званій битві аутсайдерів відступати було нікуди.

Подвійний удар Маріуполя

Ближче до середини першого тайму Маріуполь зробив гучну заявку на перемогу. Уже на 16 хвилині гості вийшли вперед після стандарту. Чемпіон світу Кащук класно пробив зі штрафного у стійку. На добиванні вдало зіграв Топалов та забив перший гол у матчі.

Відео голу Топалова



Через 10 хвилин "азовці" подвоїли перевагу. Кулаков втретє у матчі вийшов віч-на-віч з Маханьковим і нарешті переграв голкіпера господарів поля.

Відео голу Кулакова



Після двох пропущених голів Колос створив декілька моментів, щоб принаймні скоротити рахунок. Спершу Чурко небезпечно пробив і після рикошету Кудрик врятував Маріуполь. А згодом небезпечно у воротаря пробив Богданов.

По перерві Колос затиснув Маріуполь, який практично забув про атаки та позиційний футбол. Попри це в підопічних Остапа Маркевича була чудова нагода закрити матч. Святюха опинився у штрафному перед воротами, але дивом пробив вище.

Водночас у Колоса почали з'являтися гострі моменти. Спершу, як хокеїст, зіграв Богданов: Андрій підступно пробив у кут, проте голкіпер відбив м'яч.

Результативна розв'язка

На 72 хвилини господарі відіграли один м'яч. Колос розігнав класну комбінаційну атаку, яка завершилася чудовою передачею Ренана та голом Лисенка.

Відео голу Лисенка



Колос тиснув на Маріуполь ледь не цілою командою майже до фінального свистка. Та вирвати принаймні нічию ковалівці не змогли. Маріуполь у компенсований час провів ще одну результативну атаку. Третій гол "азовців" забив Топалов, який оформив дубль у грі.

Відео другого голу Топалова

Завдяки перемозі Маріуполь набрав 4 очки, проте надалі у зоні вильоту – 15 сходинка. Натомість Колос посідає 14 місце.

Колос – Маріуполь відеоогляд