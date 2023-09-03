Кривбас розгромив Колос у матчі з диким фейлом голкіпера: відео голів

У недільній програмі 6-го туру УПЛ-2023/2024 3 вересня Колос приймав Кривбас. Гості з Кривого Рогу розібрались із ковалівським клубом.

Колос – Кривбас 0:3

Голи: Фесюн, 87 (авт.) – Задерака, 14, Понєдєльнік, 68

Підопічні Юрія Вернидуба вдало з'їздили у Ковалівку. Кривбас розбив господарів та везе додому три очки. Вже на 14-й хвилині рахунок у матчі став 0:1 на користь команди з Кривого Рогу, пише 24 Канал.

​Читайте також Новачок УПЛ з новим тренером відібрав очки в Дніпра-1: відеоогляд матчу

Стецьков із глибини поля віддав на Задераку, який скористався помилкою захисника, вийшов на ворота Колоса та легко пробив повз Фесюна.

Відео голу Задераки

До перерви гостям вдалось втримати мінімальну перевагу на табло.

На 68-й хвилині рахунок у матчі став 0:2 на користь Кривбаса. Понєдєльнік найкраще зіграв на другому поверсі та подвоїв перевагу гостей. Фесюк намагався дістати м'яч з-під поперечини, але не зміг врятувати команду від другого голу.

Як забивав Понєдєльнік: дивіться відео

Наприкінці поєдинку перевага гостей стала розгромною 0:3. Але не без допомоги господарів, а точніше голкіпера Колоса. Задерака з флангу пробив по воротах суперника, Фесюн здійснив дикий фейл та заніс м'яч у сітку власних володінь.

Відео автогола голкіпера Колоса

Фінальний свисток зафіксував виїзну перемогу Кривбаса 0:3. Криворізький клуб нарешті переміг після двох поспіль мирових в УПЛ.