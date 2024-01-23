Каже, що не за Росію: колишня дружина Тимощука розповіла, як ексфутболіст бреше своїм дітям

Колишня дружина Анатолія Тимощука розповіла, які у нього стосунки з дітьми. Вона зізналася, що він хотів позбавити її батьківських прав.

Доньки Тимощука Міа та Ноа вже не один рік ростуть без батька. Вони проживають у Німеччині з мамою.

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Чи спілкується Тимощук зі своїми дітьми

Його колишня дружина розповіла, що вони мало спілкуються. Анатолій не приїжджає до дітей десь з 2017 чи 2018 року. Хоча може дзвонити їм два рази в тиждень за рішенням суду.

Він же хотів у мене забрати їх взагалі. По-російській схемі своїй. Він нібито пройшов тести в якогось психолога у дні, коли Тимощука навіть в Росії не було. Потім приїжджав сюди і казав: я нормальний, а її треба перевірити… В Німеччині таке не пройде, це не Росія. Мене ніяких прав не позбавили, але йому встановили цей режим спілкування з дітьми – дзвінки два рази в тиждень,

– розповіла вона.

За її словами, діти беруть іноді слухавку. Надія спонукає дітей спілкуватися з батьком за законом. Однак вони не дуже хочуть з ним говорити.

"Іноді ставлять якісь питання, а він якусь дурню там говорить. Анатолій майже не вітає їх з днем народження. Хоча раз, по-моєму, недавно вітав. Просто по телефону, ні подарунків, ні нічого. Наприклад, сусіди німці шлють подарунки нашим дітям чи гроші в конверті… А від тата взагалі нуль, роками", – зазначила колишня дружина Тимощука.

"Постійний обман"

Навроцька зазначає, що Тимощук постійно обманює дітей. Мовляв, каже: "я вам куплю айпед, а вони просто вже сміються з нього".

"Якось, коли війна почалася, то вони питали за кого він. А Тимощук казав, що він не за Росію. Він їм набреше, що набудь і все. Але він є такий, який він є. Тому що зробиш? Ми це спокійно сприймаємо. Розумієте, їм вже 13−14 років. Якщо немає його в їхньому житті, то й немає. У них вже іншим зайняте життя", – каже Надія.