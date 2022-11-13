Колишнього гравця Баварії засудили до смертної кари: він підтримував права людей в Ірані
Джерело:Report.az
Колишній іранський футболіст Алі Даеї є затятим борцем за права людини. Через що його засудили до смертної кари у рідній країні.
Екснападник збірної Ірану та декількох німецьких клубів перебуває у кроці від смерті. Алі Даеї заарештували наприкінці жовтня під час одного з мітингів в Ірані.
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За крок до смерті
Колишній футболіст потрапив у число 14 тисяч протестувальників, які можуть стратити за підтримку прав людей. Влада Ірану підтримала таке рішення щодо своїх земляків, які виступають проти їх політики.
Герта та Армінія, колишні німецькі клуби Даеї, відкрито засудили дії Ірану щодо ексфорварда. Обидві команди висловили підтримку Даеї на своїх офіційних сторінках у твітері. Німці схвильовані останніми подіями в Ірані та існування смертної кари у сучасному 21-му столітті.
Що не скажеш про Баварію – ще один колишній клуб Бундесліги у кар'єрі іранського футболіста.
Що відомо про кар'єру Даеї
- Довго виступав у рідній країні. У 1996 році переїхав у чемпіонат Катару. А вже через рік одягнув футболці німецької Армінії.
- Далі у кар'єрі Даеї розпочався німецький період. Нападник пограв за Баварію та Герту.
- Алі пограв у Німеччині 5 років, після чого попрямував до ОАЕ. Там пробув рік та повернувся у рідний Іран.
- Влітку 2007-го повішав бутси на цвях.
- Загалом у кар'єрі провів 148 матчів, у яких забив лише 29 голів та зробив 9 асистів.
- За збірну Ірану відіграв 149 поєдинків та забив 109 м'ячів.