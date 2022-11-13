Колишнього гравця Баварії засудили до смертної кари: він підтримував права людей в Ірані

Екснападник збірної Ірану та декількох німецьких клубів перебуває у кроці від смерті. Алі Даеї заарештували наприкінці жовтня під час одного з мітингів в Ірані.

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За крок до смерті

Колишній футболіст потрапив у число 14 тисяч протестувальників, які можуть стратити за підтримку прав людей. Влада Ірану підтримала таке рішення щодо своїх земляків, які виступають проти їх політики.

Герта та Армінія, колишні німецькі клуби Даеї, відкрито засудили дії Ірану щодо ексфорварда. Обидві команди висловили підтримку Даеї на своїх офіційних сторінках у твітері. Німці схвильовані останніми подіями в Ірані та існування смертної кари у сучасному 21-му столітті.