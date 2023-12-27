П'ятірка найвеличніших: екстренер Усика назвав боксерів, величі яких українець ніколи не досягне

Джеймс Алі Башир вважає, що його колишній підопічний не зможе стати одним із найкращих боксерів в історії хевівейту. Цю думку тренер аргументував відсутністю нокаутуючого удару в Олександра Усика.

Чемпіон світу в надважкій вазі за версіями WBA, WBO, IBO та IBF Олександр Усик 17 лютого 2024 року боксуватиме проти британця Тайсона Ф’юрі, який володіє поясом WBC. Переможець стане абсолютним чемпіоном світу в хевівейті.

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Башир вважає, що велич Усика є близькою до Холіфілда та Майка Тайсоном

Колишній тренер українця Джеймс Алі Башир вважає, що навіть абсолютне чемпіонство в двох вагових категоріях не дозволить Усику стати одним із найвеличніших боксерів в історії хевівейту.

"Поставлю його поруч з Холіфілдом та Тайсоном, нижче п'ятірки найвеличніших. Не думаю, що ця перемога дозволить йому потрапити в саму п'ятірку.

Леннокс Льюїс, Джо Луїс, Джордж Форман – ці хлопці нокаутували суперників. Це щось значить", – сказав Башир.

Олександр Усик виграв абсолютно всі поєдинки на професіональному рингу. 36-річний українець здобув 21 перемогу в 21 поєдинках, із них 14 достроково.

Нагадаємо, що останнім абсолютом у королівській ваговій категорії був Леннокс Льюїс. Він мав цей статус у 2000 році, проте тоді це була епоха трьох поясів.