Колишній капітан Динамо Морозюк знайшов собі новий клуб в УПЛ

У п'ятницю, 8 січня, Чорноморець вийшов із відпустки під керівництвом нового головного тренера Романа Григорчука. "Моряки" найближчим часом укладуть контракт з Миколою Морозюком.

Морозюк може відновити ігрову кар'єру в Чорноморці, повідомляє журналіст Роман Бебех. Контракт футболіста буде розрахований на 1,5 роки.

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Окрім Миколи, до "моряків" може приєднатись Орест Кузик, який наразі виступає за Рух. Деталі про можливий перехід мають з'явитись найближчим часом.

26-річний Кузик цього сезону виступає у ФК Рух, зігравши дев'ять матчів і забивши один м'яч. Раніше він також виступав за кіпрський Пафос, Десну, Дніпро-1, грецьку Янніну, Сталь, Говерлу та молодіжку Динамо.

Що відомо про Морозюка

Чорноморець пішов на перерву 13 командою УПЛ, маючи 14 очок у турнірній таблиці.

Наприкінці червня минулого року Морозюк залишив турецький Різеспор і з того часу перебуває без команди.

Раніше 33-річний захисник також виступав за Динамо, Дніпро, Оболонь, Кривбас та донецький Металург. У його активі є 13 ігор та один гол за збірну України.