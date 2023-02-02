Одним з фігурантів справи "п'яних вечірок" у Києві виявився колишній футболіст

В Україні широко розголосу набула скандальна історія з молодими хлопцями, які знімали на відео непритомних дівчат і знущалися над ними. Виявилося, що одним з учасників злочину був ексгравець тернопільської Ниви.

Працівники Національної поліції по гарячих слідах затримала усіх організаторів "п'яних вечірок" у Києві. Двом особам вручено підозру, а ще шістьом – повістки у військомат.

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Краще б він футболом займався

Як повідомляє FanDay, одним з хлопців, який отримав повістку, був колишній футболіст тернопільської Ниви Магомед Мамешев. Він грав за команду у сезонах 2020/21 і 2021/22.

Директор футбольного клубу Андрій Тихий прокоментував ситуацію з колишнім гравцем команди.

"Краще б він футболом займався. Пробув він у нас недовго, виходив кілька разів на заміну, але програв конкуренцію решті футболістів. Він не тягнув Першу лігу, тому ми вирішили відпустити його, щоб він спробував себе, можливо, у нижчому дивізіоні.

Наприкінці 2021 року ми з ним розірвали контракт, без жодних проблем, попрощалися і більше не спілкувалися. Навіть не знаю, де він зараз.

Нічого про нього, як про людину, сказати не можу. У колективі він поводився нормально, нічим не виділявся, але був хлопцем з характером", – розповів директор клубу.

, що Магомед Мамешев є вихованцем київського Локомотива. У серпні 2020 року став гравцем тернопільської Ниви. За півтора роки він зіграв 13 матчів (12 – у чемпіонаті Першої ліги, 1 – у Кубку України).

Магомед Мамешев у футболці тернопільської Ниви / сайт Ниви Т

Коротко про історію "п'яних вечірок"

Кілька молодих хлопців у Києві влаштовували полювання на дівчат.

Вони їх напоювали алкоголем, а також давали снодійне.

Потім негідники знущалися над дівчатами, гвалтували і знімали все на відео.

Усі свої збочення над непритомними дівчатами викладали у соцмережах.

Наразі вже встановлені фігуранти, а також місця їхнього перебування.

Правоохоронці проводять необхідні слідчі та розшукові заходи у рамках розпочатого кримінального провадження.

Детальніше про цю моторошну історію читайте за посиланням.