Хокеїст помер у 24 роки після втрати свідомості у матчі: деталі трагедії
3 листопада 2021 , 22:58Читать новость на русском
3 листопада помер 24-річний словацький хокеїст Борис Садецьки. Спортсмен помер після втрати свідомості у матчі чемпіонату Словаччини.
Хокеїст прямо зі спортивної арени було доставлено до реанімації.
Дивіться також На ринзі раптово помер президент федерації боксу Львівщини Богдан Бурда
"Зі скорботою в серцях ми повідомляємо про смерть Садецьки та висловлюємо співчуття його близьким. Клуб не розкриватиме додаткову інформацію до консультації з рідними Бориса", – йдеться у повідомленні пресслужби Братислави.
Що відомо про Садецьки
- Борис Садецьки виступав за клуби Братислава Кепіталз, Дукла Тренчин, Оранж 20 (П'єштяни), Слован (Братислава).
- У сезонах-2016/2017 та 2017/2018 Садецьки виступав за Слован у КХЛ, на його рахунку 5 (2+3) очок у 19 зустрічах за команду.
- Слован був учасником КХЛ із 2012-го по 2019 рік. У травні 2019 року клуб залишив лігу через відсутність спонсорів на сезон.