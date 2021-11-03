Хокеїст помер у 24 роки після втрати свідомості у матчі: деталі трагедії

3 листопада 2021 , 22:58
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Джерело:

офіційний сайт клубу Братислава Кепіталз

3 листопада помер 24-річний словацький хокеїст Борис Садецьки. Спортсмен помер після втрати свідомості у матчі чемпіонату Словаччини.

Хокеїст прямо зі спортивної арени було доставлено до реанімації.

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"Зі скорботою в серцях ми повідомляємо про смерть Садецьки та висловлюємо співчуття його близьким. Клуб не розкриватиме додаткову інформацію до консультації з рідними Бориса", – йдеться у повідомленні пресслужби Братислави.

Що відомо про Садецьки

  • Борис Садецьки виступав за клуби Братислава Кепіталз, Дукла Тренчин, Оранж 20 (П'єштяни), Слован (Братислава).
  • У сезонах-2016/2017 та 2017/2018 Садецьки виступав за Слован у КХЛ, на його рахунку 5 (2+3) очок у 19 зустрічах за команду. 
  • Слован був учасником КХЛ із 2012-го по 2019 рік. У травні 2019 року клуб залишив лігу через відсутність спонсорів на сезон.

 

 

 

Автор: Юрій Семенюк