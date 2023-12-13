Ексзахисник Челсі назвав футбольний аспект, якого бракує Мудрику для виходу на новий рівень

Михайло Мудрик у січні 2023 року перейшов із Шахтаря в Челсі. Його адаптація до АПЛ зайняла деякий час.

У сезоні-2023/2024 українець демонструє вже кращу якість гри, ніж у минулій кампанії, проте йому все ще не вдається робити це на стабільному рівні в кожному матчі.

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Мудрику треба розвиватися в розумінні гри

Колишній захисник лондонського Челсі Джейсон Канді поділився враженням від гри вінгера збірної України. Він назвав головну ваду, яка на цей час заважає вийти Михайлу Мудрику на світовий рівень.

Усім, мабуть, доводилося грати зі швидкими футболістами, але оскільки вони такі швидкі, їхній мозок працює не так швидко, як їхні ноги. Ось хто такий Михайло Мудрик! Його ноги швидко працюють, швидше за його мозок. Він повинен правильно зрозуміти цю частину гри,

– сказав Канді.

Зазначимо, що Михайло Мудрик з моменту переходу в Челсі зіграв за "синіх" 32 матчі, у яких забив 2 голи та віддав 4 асисти.

. Наразі лондонський Челсі посідає 12-те місце в АПЛ, наступну зустріч підопічні Почеттіно проведуть 16 грудня проти Шеффілд Юнайтед, стартовий свисток пролунає о 17:00.