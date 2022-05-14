Колишній голкіпер Худжамов розвіяв чутки про балотування на посаду президента УАФ

14 травня 2022 , 19:07
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Джерело:

Fanday

Відомий у минулому воротар Рустам Худжамов прокоментував ситуація довкола свого можливого балотування у президента УАФ. Ексфутболіст запевнив, що про це говорити зарано.

Худжамов: Ніхто ще поки нікуди не висувається

Рустам Худжамов дещо спростував інформацію про свою балотування. Однак не заперечив, що може подати свою кандидатуру у майбутньому. Як зауважив колишній футболіст, він слів на вітер не кидає.

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Колишній страж воріт Маріуполя попросив не сприймати його слова у стрим-подкасті "Війна і футбол" настільки серйозно. На все свій час.

Ніхто ще поки нікуди не висувається, ми поки з хлопцями поговорили гіпотетично. Ніяка федерація мене не висувала. Про це ще розповідати зарано. Проте додам, що я слів на вітер просто так не кидаю, якщо хтось в мене повірить, я не підведу й піду на вибори. І присвячу свій час дійсно серйозним і корисним змінам в українському футболі,
– розповів ексголкіпер.

Нагадаємо, що через війну в Україні вибори нового президента Української асоціації футболу відтерміновані на невизначену дату. До цього єдиним кандидатом був нинішній глава Андрій Павелко.

Важливо. У лютому 2022 року Худжамов став тренером голкіперів у житомирському Поліссі.

Худжамов заявив, що наразі не стежить за роботою УАФ, адже займається роботою у власні компанію Brave GK, яка виробляє воротарські рукавиці, та волонтерить.

Тож поки ми посміялися, а в напрямку створення своєї програми чи предметних кроків розвитку українського футболу я ще не працював,
– додав ексворотар.

Футбольна кар'єра Рустама Худжамова

  • Розпочинав свою кар'єру у декількох командах Динамо.
  • У 2005-му переїхав у Закарпаття. Побував в орендах у Харкові, донецькому Металурзі, Іллічівці, луганській Зорі та харківському Металісті.
  • Із 2008 року був гравцем Шахтаря, але протягом трьох років не зміг завоювати прихильність тренера та завоювати місце у рамці воріт "гірників".
  • Останнім клубом у кар'єрі Худжамова був Маріуполь. У квітні 2020-го повішав бутси на цвях.
  • Найбільше поєдинків у своїй кар'єрі зіграв у складі Іллічівця.
  • У його активі навіть є один матч за збірну України.
  • За усю кар'єру провів 230 зустрічей, у яких пропустив 254 голи та 73 матчі відіграв на нуль.
Автор: Софія Кулай