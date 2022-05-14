Колишній голкіпер Худжамов розвіяв чутки про балотування на посаду президента УАФ

Відомий у минулому воротар Рустам Худжамов прокоментував ситуація довкола свого можливого балотування у президента УАФ. Ексфутболіст запевнив, що про це говорити зарано.

Худжамов: Ніхто ще поки нікуди не висувається

Рустам Худжамов дещо спростував інформацію про свою балотування. Однак не заперечив, що може подати свою кандидатуру у майбутньому. Як зауважив колишній футболіст, він слів на вітер не кидає.

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Колишній страж воріт Маріуполя попросив не сприймати його слова у стрим-подкасті "Війна і футбол" настільки серйозно. На все свій час.

Ніхто ще поки нікуди не висувається, ми поки з хлопцями поговорили гіпотетично. Ніяка федерація мене не висувала. Про це ще розповідати зарано. Проте додам, що я слів на вітер просто так не кидаю, якщо хтось в мене повірить, я не підведу й піду на вибори. І присвячу свій час дійсно серйозним і корисним змінам в українському футболі,

– розповів ексголкіпер.

Нагадаємо, що через війну в Україні вибори нового президента Української асоціації футболу відтерміновані на невизначену дату. До цього єдиним кандидатом був нинішній глава Андрій Павелко.

. У лютому 2022 року Худжамов став тренером голкіперів у житомирському Поліссі.

Худжамов заявив, що наразі не стежить за роботою УАФ, адже займається роботою у власні компанію Brave GK, яка виробляє воротарські рукавиці, та волонтерить.

Тож поки ми посміялися, а в напрямку створення своєї програми чи предметних кроків розвитку українського футболу я ще не працював,

– додав ексворотар.

Футбольна кар'єра Рустама Худжамова