Колишній футболіст Волині Задерецький воює проти окупантів у Чернігові
2 квітня 2022 , 14:16Читать новость на русском
Джерело:ютуб-канал "Бомбардир"
Футболіст Дмитро Задерецький став на захист рідної країни. Гравець воює в одній з найгарячіших точок військових дій в Україні – Чернігові.
Змінив футбольне поле на військове
27-річний лівий півзахисник змінив футбольний м'яч на зброю. Дмитро Задерецький захищає Україну у пекельному Чернігові, який став справжнім "щитом", який захищає столицю Україну від русні.
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Футболіст воює у рідному місті. Із червня 2021 року Задерецький перебуває без клубу.
Футбольна кар'єра Дмитра Задерецького
- Дмитро Задерецький усю свою кар'єру провів в Україні. Виступав за цілий ряд клубів.
- Серед цих команд слід виділити луцьку Волинь, чернігівську Десну.
- Останньою командою була аматорська Нива з Теребовлі (Тернопільська область).