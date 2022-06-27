Колишній футболіст Роми та збірної Італії Даміано Томмазі став мером Верони

Колишній футболіст Даміано Томмазі тепер керуватиме італійським містом Верона. Його обрали мером під час голосування.

Даміано Томмазі у другому турі виборів випередив чинного мера міста Федеріко Сбоаріну, набравши 54,4% голосів виборців.

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При цьому Томмазі не є членом жодної партії, але у другому турі його кандидатуру підтримали лівоцентристські демократи та коаліції інших партій.

Варто відзначити, що Даміано Томмазі народився у провінції Верона (муніципалітет Неграр). І місцевий футьольний клуб Верона був його першим на професійному рівні. А в 1996 році він перейшов у Рому, за яку і виступав протягом десяти років. При цьому переходив до римського клуб він у статусі чемпіона Європи у складі молодіжної збірної Італії. А за головну команду Італії зіграв 25 матчів та забив два голи. Він був у складі "Скуадрі Адзурі" на чемпіонату світу 2002 року.

З "вовками" Томмазі виграв чемпіонат Італії, а також Суперкубок Італії. Після цього в його кар'єрі також були іспанський Леванте, англійський КПР, китайський Тяньцзинь Теда. У 2009 році гравець повернувся до Італії, де продовжував виступати на аматорському рівні за команду Сант-Анна-д’Альфаедо, де виступали два його брати.

У 2011 році він став президентом Асоціації італійських футболістів. Але і після цього він відновив кар'єру футболіста. Він підписав контракт з клубом Ла Форіта з Сан-Марино у 2015 році, і навіть забив гол у ворота Вадуца у кваліфікації Ліги Європи. Але це його команді не допомогло. Виступав він за команду до 2019 року.

У 2020 році Томмазі пішов у відставку після закінчення його контракту в Асоціації італійських футболістів.