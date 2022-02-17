Колишній футболіст Металіста Клейтон Шав'єр підозрюється у побитті сімейної пари в барі

Колишній півзахисник харківського металіста Клейтон Шав'єр потрапив у скандал в себе на батьківщині. Там його звинувачують у побитті сімейної пари в барі.

Клейтона Шав'єра звинувачують у нападі на пару в місті Сан-Жозе-да-Тапера. Заяву до поліції на футболіста написала жінка, яку з чоловіком і побив футболіст.

Суперечка між її чоловіком та Шав'єром вперше сталася ще 27 листопада 2021 року під час фіналу Кубка Лібертадорес, в якому грали Фламенго та Палмейрас (Шав'єр свого часу виступав за Палмейрас). Однак сам напад стався вже пізніше – 29 січня 2022 року.

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За словами жінки, вони святкували день народження, після чого вирішили піти в бар. Там вони й застали Шав'єра. Цього разу до перепалки долучилися і друзі футболіста.

Тож пара вирішила покинути бар. Саме тоді й сталася сутичка. жінка переконує, що окрім тілесних ушкоджень, у неї був зламаний мобільний телефон, втрачені окуляри та пошкоджені особисті документи.

Поліція розпочала розслідування. Але поки не допитувала Шав'єра. І невідомо, чи йому буде висунуто звинувачення.

Клейтон Шав'єр перейшов у харківський Металіст у 2010 році і відіграв за клуб 5 років. За цей період футболіст забив 59 м’ячів та віддав 38 асистів за 147 поєдинків. Спочатку він підписав контракт на чотири роки. Згодом продовжив його ще на три. Але з цього терміну відіграв лише один сезон. І у 2015 році покинув Металіст після рішення суду.

Причиною стало те, що в Металісті гравцеві не виплатили зарплату за шість місяців. Загалом, за словами футболіста, в клубі вони залишилися винними 5 мільйонів