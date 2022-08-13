Колишній футболіст львівських Карпат перебрався до клубу скандального російського блогера

Футболісти Віталій Квашук та Євген Буднік перебувають на перегляді у футбольному клубі Красава, який належить російському блогеру Євгену Савіну.

Новий клуб Красава буде виступати в другому дивізіоні Кіпру. Зараз команда проводить активну трансферну кампанію, шукаючи новачків. Квашук та Буднік перебувають у статусі вільних агентів, тож вони прибули на перегляд до цієї команди.

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31-річний Євген Буднік за свою кар'єру встиг змінити понад десять футбольних клубів. Він чимало виступав як в Україні, так і закордоном. Останнім його клубом в Україні були львівські Карпати. Та після початку війни він перебрався в оренду в грецький Астерас Влахіоті, за який забив 6 голів у 8 поєдинках другої за силою ліги Греції. 1 липня він залишився без клубу, коли Карпати розірвали з ним угоду.

Щодо 29-річного Квашука, то він вже має досвід виступів на Кіпрі. Його попередній клуб – представник елітного дивізіону Аріс з міста Лімасол. За цю команду він забив 2 голи за 25 поєдинків. Загалом з 2017 року він грав за кордоном, виступаючи за білоруські Вітєбськ, Неман, Гомель, азербайджанський Сабах та латвійський РФШ.

Євген Савін сам у колишньому футболіст. Але згодом став блогером і мав популярний канал "Красава". На цьому він вирішив не зупинятися і створив у росії футбольну команду.

Після початку повномасштабної війни росії проти України, блогер записав відео з українськими футболістами, де виступив проти війни. Це відео викликало негативну реакцію в росії, і Савіну довелося покинути країну, кинувши і свій клуб там. Нову команду він вирішив створити на Кіпрі.