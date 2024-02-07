"Колись це було мрією": Усик розповів про спілкування з легендарним боксером

Українець Олександр Усик прагне стати абсолютним чемпіоном світу в двох найважчих дивізіонах. Колись це вже вдалося зробити Евандеру Холіфілду.

Чемпіон світу в надважкій вазі за версіями WBA, WBO, IBF, IBO Олександр Усик розповів про спілкування із колишнім абсолютним чемпіоном світу в двох вагових категоріях Евандером Холіфілдом. Свого часу легендарний американець став першим і залишається єдиним, хто виграв усі престижні титули в крузервейті та хевівейті.

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Усик розповів про спілкування з Холіфілдом

"Я спілкуюся з Евандером Холіфілдом безпосередньо, можу з ним листуватися, можу йому зателефонувати. Колись це було мрією, а зараз реально відбувається.

Це добре. Навколо дуже багато людей, які хочуть цього і які допомагають мені. Не тільки я один стану абсолютним чемпіоном, а ті люди, які допомагають мені, теж стануть абсолютними чемпіонами у надважкій вазі", – сказав Усик.

Олександр Усик вже був абсолютним чемпіоном світу в першій важкій вазі. Щоб стати абсолютом у хевівейті, українцеві необхідно відібрати пояс WBC у британця Тайсона Ф'юрі.

Усик та Ф'юрі мали провести об'єднавчий поєдинок 17 лютого, але його вже вдруге було перенесено через травму Тайсона. Бій перенесли на 18 травня.