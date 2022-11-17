Шевченко розповів, чи відновить тренерську кар'єру під час війни в Україні

Андрій Шевченко відклав у бік тренерську кар'єру та футбольні плани після 24 лютого. Наставник зізнався, чи готовий повернутись до тренерського крісла, поки в Україні триває повномасштабна війна.

16 листопада колишній наставник збірної України та італійського Дженоа став володарем престижної премії імені Нільса Лідхольма. Цю італійську нагороду отримує футбольна людина, яка отримала досягнення під час спортивної кар'єри та поза нею.

До теми "За внесок у розвиток футболу": Андрія Шевченка нагородили престижною премією в Італії

Шевченко: Я не можу думати про повернення до роботи

Андрій Шевченко після нагородження зізнався, що не поспішає повертатись до футболу. Він не може відновлювати тренерську кар'єру, коли у його країні триває війна.

Зараз я не можу думати про повернення до роботи, я це говорив ще з початку війни. Почекаймо,

– сказав Шевченко.

Шевченко буде продовжувати займатись волонтерською діяльністю та розповідати світу правдиву інформацію про війну в Україні.

Нещодавно стало відомо, що Шевченко може стати одним із членів Національного олімпійського комітету України.

Цікаво. За свою тренерську кар'єру Шевченко попрацював асистентом збірної України та його головним наставником. Після чого невдало спробував свої сили на чолі італійського Дженоа. Пропрацював із "грифонами" лише 11 матчів.