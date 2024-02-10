Чи закінчить Усик кар'єру в боксі після бою з Тайсоном Ф'юрі: промоутер українця пролив світло

Олександр Красюк висловив свою думку про подальшу кар'єру Усика після поєдинку проти Ф'юрі. Він нагадав, що у контракті боксерів прописаний ще і реванш.

В середині лютого в Ер-Ріяді (Саудівька Аравія) мав відбутися бій між Олександром Усиком та Тайсоном Ф'юрі. Проте цей поєдинок довелось перенести на 18 травня.

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"Циганський король" отримав розсічення над оком під час спарингу. Тож саме в середині травня і має визначитися новий абсолютний чемпіон світу.

У ЗМІ ходили чутки, що в разі перемоги Усик завершить кар'єру боксера на мажорній ноті. Втім промоутер українця Олександр Красюк не підтвердив цю теорію.

Вперше про це чую. У нас реванш прописаний, незалежно від того, хто переможе – Усик, чи Олександр Усик чи Александр Усик. Неважливо. Реванш прописаний документально. Тайсон у нас досвідчена людина зривати реванші. Штрафні санкції ні на що не впливають. Ми ж не можемо прийти з трубами та відгатити його за те, що він не хоче реванш проводити. Сподіваюсь, у Тайсона буде багато факторів, щоб змотивувати його взяти реванш у Усика після поразки,

– заявив Красюк.

Відзначимо, що Ф'юрі переміг Володимира Кличка у 2015 році за рішенням суддів. Тоді боксери мали провести реванш влітку 2016-го, але Тайсон травмувався за місяць до бою, а потім був дискваліфікований через допінг.

Загалом же поки що Ф'юрі залишається непереможеним. Британець тріумфував у 34-ти боях з 35-ти на професійному рівні (24 – нокаутом) та розписав нічию з Деонтеєм Вайлдером.

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Що стосується українця, то у нього ідеальний показник – 21 перемога у 21-му бою. З них 14 Олександр завершував нокаутом. свій Свій останній поєдинок Усик провів у серпні 2023 року, відправивши Даніеля Дюбуа в нокаут у дев'ятому раунді.