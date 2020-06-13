Коли клуби виходять в єврокубки, стає зрозумілим рівень футболу в Україні – Маркевич
Легендарний український тренер Мирон Маркевич розповів про стан УПЛ у сьогоднішніх умовах. Він вважає, що рівень чемпіонату залишає бажати кращого.
Своєю думкою Маркевич поділився у інтерв'ю Meta-Ratings.
Читайте також "Маріуполь" вирвав нічию у "Ворскли" у поєдинку з незарахованим голом
Заява Маркевича
Зараз екстренер "Дніпра" працює головою комітету національних збірних УАФ.
За словами наставника, його думка про рівень команд УПЛ складається після виступів у єврокубкових поєдинках.
Я суджу про рівень команд по іграх в єврокубках. У нас чемпіонат, нікого не ображаючи, сьогодні посередній. А коли наші команди виходять в єврокубки, стає все зрозуміло,
– заявив Маркевич.
Він зазначає, що у нас проблеми з рейтингом УЄФА. Вилетіли з десятки, хоча розташовувались на сьомому місці. Командам необхідно добре подумати, щоб якнайкраще проявити себе у матчах поза межами України.
Додамо, Маркевич заявив, що не проти попрацювати ще на тренерському містку.
- Під керівництвом Маркевича харківський"Металіст" неодноразово здобував медалі чемпіонату.
- У 2015 році вивів "Дніпро" до фіналу Ліги Європи.
- Був головним тренером збірної України та водночас очолював харківський клуб.